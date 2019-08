TMW - Trapani, il Messina punta Guga Dambros

Possibile futuro lontano da Trapani per Guga Dambros. L’attaccante brasiliano è nei pensieri del Messina. Contatti in corso, il ds Obbedio ha individuato in Guga Dambros il rinforzo ideale per l’attacco. Anche se il giocatore al momento sembra voler rimanere in granata per provare a giocarsi le sue carte. Il Messina ci prova, nel mirino c’è Dambros...