Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Il Trapani starebbe pensando a Eric Lanini, classe '94, per rinforzare l'attacco. Un'idea last minute per il club siciliano che sarebbe pronto a sfidare il Venezia, altro club di Serie B che da tempo segue il calciatore. Lanini attualmente è in forza alla Juventus U23, ma dovrebbe essere acquistato dal Parma che poi lo girerà in prestito in cadetteria.