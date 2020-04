tmw Trapani, mensilità di febbraio pagata in ritardo: ipotesi penalizzazione

Problemi in casa Trapani. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com la società granata ha pagato in ritardo una parte della mensilità di febbraio. La data ultima era il 16 marzo, che evidentemente non è stata rispettata. Il versamento degli emolumenti infatti è avvenuto con due bonifici differenti, motivo per cui nei prossimi mesi arriverà il deferimento che potrebbe portare ad una penalizzazione di due punti in classifica. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un comunicato ufficiale da parte della società granata. Ma la sensazione è che prossimamente potrebbe arrivare una penalizzazione. Sviluppi nelle prossime settimane...