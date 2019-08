TMW - Trapani, non solo Modena per Tulli. Ci sono altre tre squadre

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

L’esterno offensivo Giacomo Tulli, classe ‘87, è uno dei nomi più caldi del mercato specialmente in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione oltre al Modena ci sarebbero infatti altre tre squadre sul calciatore di proprietà del Trapani. Si tratta di Triestina, Pistoiese e Novara attratte tutte dalla duttilità di Tulli (che può giocare su entrambe le corsie e anche da seconda punta) e dalle sei reti in 24 presenze messe a segno nella passata stagione.