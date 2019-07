Il Trapani rifà il look anche al settore giovanile. Con l’arrivo di Sandro Porchia nelle vesti di responsabile il club granata prova a rilanciare il proprio settore giovanile. Il nuovo allenatore della Primavera sarà Giuseppe Scurto, che in questi anni ha guidato brillantemente il Palermo con cui ha conquistato la vittoria del campionato Primavera 2 due anni fa e la permanenza in Serie A durante questa stagione. Mentre Salvatore Aronica guiderà la formazione Under 17. Il Trapani cambia e prova il salto di qualità anche con i giovani, a Scurto la Primavera granata...