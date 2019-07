Fonte: Tommaso Maschio

© foto di Luca Sanguinetti

Non c'è solo Raffaele Rubino in corsa per il ruolo di direttore sportivo del Trapani. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, c'è stato un sondaggio anche per Andrea Grammatica, attualmente alla SPAL dove ricopre il ruolo di ds della Primavera.