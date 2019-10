Fonte: Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Scaglia, centrocampista del Trapani, intervenuto in zona mista, commenta così il pareggio ottenuto sul campo dell'Entella. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Dobbiamo sempre farci trovare pronti quando chiamati in casa. Oggi ci siamo riusciti ad abbiamo portato a casa un buon pareggio, che fa sempre morale in trasferta. Ora pensiamo all'Empoli. La condizione fisica? Mi sono ripreso bene, non è stato facile in allenamento. Adesso sono a disposizione al 100%. Le critiche ad inizio campionato? Le accetto e le porto a casa, non leggo i giornali. I tifosi possono dire quello che vogliono, io cerco sempre di dare il massimo per la maglia che indosso. Se le cose vanno male sono il primo ad essere arrabbiato".