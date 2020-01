TMW - Trapani, si tratta Odjer della Salernitana

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Trapani al lavoro sul mercato. Contatti in corso con la Salernitana per il centrocampista Ojder Moses. Una possibilità che può diventare concreta nei prossimi giorni. Il Trapani si muove, a caccia di rinforzi per la salvezza. E l’ultima idea è Odjer...