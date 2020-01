Fonte: Andrea Losapio

Tre colpi in arrivo per il Trapani. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club siciliano ha raggiunto l'accordo per Danilo Ortiz, difensore paraguaiano dell'Elche in prestito dal Godoy Cruz, e per i centrocampisti argentini Ivan Rossi e Emiliano Purita: il primo è di proprietà del River Plate, in prestito al Colo-Colo, il secondo gioca per il San Martin.