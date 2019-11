Fonte: Luca Esposito

Nuovo innesto in casa Trapani, con il Ds Nember che prosegue l'opera sul mercato svincolati. In giornata arriverà in Sicilia il difensore argentino Fausto Grillo, che con il suo entourage si incontrerà con il club. Il classe '93 è reduce dall'esperienza con il Goztepe, società turca con sede nella città di Smirne che milita nella Süper Lig.