TMW - Tre squadre di Serie C si muovono per Giorgi

Svincolato dopo l'esperienza allo Spezia il centrocampista Luigi Giorgi potrebbe ripartire dalla Serie C. Sul centrocampista classe '87 – che vanta 77 presenze con 5 reti in Serie A e 146 presenze con 11 gol in Serie B – si stanno muovendo in particolare Robur Siena e Novara, club in cui Giorgi ha già militato in passato, ma anche la Triestina che lo aveva sondato nello scorso gennaio senza però trovare un accordo.