V. Entella, Boscaglia spegne le voci sul futuro: "Voglio proseguire con questo progetto"

Nonostante la corte del Palermo e le parole d'apertura a un addio pronunciate dal presidente della Virtus Entella Gozzi, il tecnico Roberto Boscaglia questa sera ha messo a tacere le voci sul proprio futuro e annunciato che resterà nel club ligure (Qui la notizia delle prove di rinnovo) anche la prossima stagione: “Dopo aver raggiunto l’importante obiettivo della salvezza confermo di stare bene all’Entella e di voler proseguire in questo progetto, iniziato lo scorso anno con il presidente Gozzi, al quale non ho nascosto la mia volontà di voler restare a Chiavari. Ci incontreremo nei prossimi giorni per gettare le basi per la nuova stagione”