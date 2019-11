TMW - V. Entella, De Luca: “Col Chievo vogliamo rifarci dei punti perduti"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

L’attaccante della Virtus Entella Giuseppe De Luca a margine della presentazione dell’album di figurine del club ligure: “è sempre un bel momento stare in mezzo alla gente, ci ha fatto molto piacere ed è una bella iniziativa. Per me è molto importante stare a contatto coi nostri tifosi e speriamo che allo stadio ci sia ancora più gente perché quella è la nostra forza”.

Qual è il bilancio di queste prime 12 giornate?

“Penso che sia un po' presto per fare dei bilanci, noi affrontiamo una partita alla volta senza guardare troppo avanti. Abbiamo forse qualche punto in meno dovuto al fatto che fatichiamo a segnare anche quando dominiamo, come spesso accade, la gara. Alla ripresa vogliamo recuperare i punti lasciati per strada e continuare il nostro cammino con la salvezza come obiettivo principale. La classifica non la guardiamo, non ci interessa fino ad aprile-maggio dobbiamo pensare a fare più punti possibili e poi tireremo le somme in primavera”.

Ora vi attende il Chievo

“Sarà un match molto importante, ma non abbiamo paura di nessuno perché siamo consapevoli della nostra forza. Dobbiamo fare punti e affrontare la partita nel migliore dei modi cercando di essere un po' più cattivi sotto porta. È solo un momento negativa, ma appena ci sbloccheremo andremo ancora più forti di prima”.