Un vero e proprio gioco a incastro sta andando in scena fra Empoli, Venezia e Ascoli. Il club toscano ha infatti ormai deciso di puntare su Alessio Dionisi, tecnico in grande ascesa, per la prossima stagione e sta aspettando che si liberi dal contratto con il Venezia per poter dare il via al dopo Marino (passato alla SPAL) e riscattare una stagione al di sotto delle attese. Anche il club lagunare, rassegnato a perdere Dionisi, ha già scelto il prossimo tecnico puntando su un altro giovane di belle speranze come Paolo Zanetti che ad Ascoli non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto vedere al Sudtirol ed è pronto a riscattarsi nella piazza lagunare. I marchigiani infine ancora non hanno deciso se continuare con Davide Diongi, protagonista della cavalcata finale culminata nella salvezza. L’ex Catanzaro e Matera al momento è in bilico fra il rinnovo e l’addio con un appuntamento previsto nella prossima settimana per chiarire il futuro.