TMW - Venezia, accordo in dirittura d'arrivo con Vecchi

Il Venezia volta pagina e si prepara a ripartire con il tandem Valentino Angeloni e Stefano Vecchi rispettivamente come direttore sportivo e allenatore. Con l'ormai allenatore dell'Inter Primavera, che ha vinto lo Scudetto lo scorso sabato, è stato raggiunto un accordo di massima per succedere a Filippo Inzaghi sulla panchina lagunare e in serata potrebbe esserci la chiusura definitiva. Nel fine settimana potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale e la presentazione.