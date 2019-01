TMW - Venezia, altri due club su Falzerano. Ma il Perugia è in pole

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Federico Gaetano

Altri due club di Serie B nelle ultime ore si sarebbero mossi per prendere dal Venezia il centrocampista Marcello Falzerano, in scadenza coi lagunari, e anticipare il Perugia. Si tratta di Cremonese e Brescia, due club molto attivi in questo gennaio. Gli umbri però appaiono in netto vantaggio al momento per il classe ‘91.