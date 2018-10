TMW - Venezia, arriva l'Uomo Ragno: panchina a Zenga, Carbone vice

Fonte: Michele Criscitiello

Nuova avventura per l'Uomo Ragno: secondo quanto raccolto da TMW, Walter Zenga è prossimo a diventare il nuovo allenatore del Venezia. Arriva il ribaltone in panchina per il club lagunare, non soddisfatto dalle prestazioni della squadra sotto la guida di Stefano Vecchi: domattina sarà comunicato l'esonero all'ex allenatore della Primavera dell'Inter, con Zenga (che firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo anno) a dirigere il suo primo allenamento da tecnico del Venezia. Al suo fianco, un altro ex Inter: Benny Carbone, che sarà l'allenatore in seconda.