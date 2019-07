TMW - Venezia, biennale per Pomini e avanza Rolando: le ultime

Venezia a lavoro sul mercato. Intesa raggiunta con Alberto Pomini, che firmerà un biennale nei prossimi giorni. Il portiere tornerà oggi dalle vacanze e poi si legherà al club arancioneroverde, così come dopo il sempre più probabile fallimento del Palermo firmerà un triennale il centrocampista Luca Fiordilino. Per la fascia destra avanza Gabriele Rolando, che arriverebbe a titolo definitivo firmando un biennale. Tra domani e dopodomani contatto decisivo per Vicario al Cagliari, che una volta acquistato potrebbe girarlo in prestito e ci pensa il Perugia. Venezia a lavoro sul mercato, il ds Lupo si muove...