© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Venezia sconfitto 2-0 in trasferta al Menti dalla Juve Stabia. A fine gara il tecnico dei lagunari, Dionosi, commenta la gara dei suoi: "Abbiamo tenuto bene il campo ed il pallino del gioco per gran parte della gara, ma la Juve Stabia ha vinto con merito. Non c'è stata superiore sul piano del gioco, ma sul piano della determinazione. Il goal a freddo ci ha penalizzati, poi loro si sono difesi bene. Anche sul secondo goal subito, non possiamo permettere a Forte, con la difesa schierata, di arrivare in porta palla al piede. Dobbiamo salvarci e ci sarà da lottare fino all'ultima giornata. Adesso pensiamo a come fare più punti possibile in queste due ultime gare che precedono la sosta".