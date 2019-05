© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Una salvezza arrivata per il rotto della cuffia, anche grazie al caso Palermo, e la voglia di rilanciare in vista del prossimo anno. Si può riassumere così il momento del Venezia di Joe Tacopina dopo la stagione complicatissima appena conclusa. Il manager americano, però, non sembra avere assolutamente voglia di mollare. Anzi, il progetto lagunare continua. Sia sul fronte delle infrastrutture con il nuovo stadio, sia su quello tecnico.

CONFERME E NOVITÀ - Sul fronte del campo si dovrebbe andare nella direzione di una conferma di una novità. La conferma è quella di Serse Cosmi, terzo tecnico dei veneti nella stagione appena conclusa e uomo scelto da Tacopina per rilanciare il suo Venezia. La novità è invece legata alla direzione sportiva dove, salutato Angeloni nei giorni scorsi, arriverà un nuovo dirigente la cui ufficialità dovrebbe arrivare già entro questa settimana. Massimo riserbo, al momento, sui nomi.