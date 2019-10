© foto di Aurelio Bracco

Manuel Pasqual dice no al Venezia. L’ex difensore della Fiorentina era un’idea del ds Lupo, a parametro zero, per rimpiazzare l’infortunato Felicioli, ma ha detto no a questa possibilità. In giornata summit tra dirigenti e staff tecnico per individuare, eventualmente, il profilo giusto. Mercato sempre attivo, il ds Lupo è al lavoro...