tmw Venezia, ore decisive per il norvegese Johnsen. Arriverà a titolo definitivo

vedi letture

Ore decisive in casa Venezia per l'arrivo dell'esterno Dennis Torset Johnsen dall'Ajax. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti il club lagunare starebbe stringendo i tempi per prelevarlo a titolo definitivo dal club olandese e metterlo subito a disposizione del neo tecnico Paolo Zanetti. Giù in serata potrebbe arrivare la firma del giocatore classe '98 e l'annuncio del club arancioneroverde.