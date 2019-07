Venezia a lavoro sul mercato. In arrivo Nicolò Casale dall’Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto. Domani arriverà anche Vacca dal Parma (contratto triennale). Il ds Lupo è operativo su più fronti, nei prossimi giorni è previsto un contatto con il Cagliari per Capello. Cigagna va verso il Pontedera, con lui anche Serena. E la Triestina pensa a Caccavallo. Lavori in corso a Venezia, il ds Lupo si muove...