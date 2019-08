Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Alexandre Pimenta, attaccante portoghese classe ‘99 già nel settore giovanile del Venezia da 3 anni, ha firmato un contratto da professionista che lo legherà al club lagunare per le prossime tre stagioni. Proveniente del settore giovanile dello Sporting Lisbona, Alexandre Pimenta è sbarcato a Venezia 3 anni fa ed ha convinto tutti con la sua qualità e potenziale. L’anno scorso ha già esordito in prima squadra contribuendo in maniera importante nella fase finale del campionato.