Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Federico Gaetano

Sarà Serse Cosmi a succedere a Walter Zenga sulla panchina del Venezia. Questa mattina, due giorni dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona, il club lagunare ha dato il benservito all'ex portiere dell'Inter. E ha deciso - secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione - di affidare la panchina a Serse Cosmi, che era in lizza anche per la panchina del Verona in caso di esonero di Fabio Grosso (che per ora resta).