tmw Venezia, Scibilia: "Nessuna corsia preferenziale per i giocatori positivi al Covid"

Ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Dante Scibilia, dg del Venezia, ha voluto smentire le illazioni su presunte corsie preferenziali concesse ai calciatori nell’utilizzo dei protocolli di individuazione del Coronarivurs (Clicca qui per l'intervista completa!): “Specifichiamolo: non parliamo di privilegiati. Non abbiamo corsia preferenziale, tanto è che il tampone è arrivato dopo la sparizione dei sintomi. E' che abbiamo insistito usando i canali che usano tutti, con tanta determinazione. C'erano tutti i sintomi, era necessario. Oggi i tamponi non sono facilmente reperibili, la struttura sanitaria è oberata dalla situazione del paese".