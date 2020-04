tmw Venezia, Scibilia: "Protocolli? Non applicarli in modo letterale può avere risvolti legali"

Ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Dante Scibilia, dg del Venezia, ha parlato della ripresa delle attività attraverso i protocolli sanitari imposti dalla FIGC (Clicca qui per l'intervista completa!): "Sfruttiamo questo tempo per trovare opzioni alternative. La non applicazione delle linee guida in modo letterale è di tipo penale. Quando non si rispettassero in modo rigido, se si dovesse accendere un focolaio, la magistratura valuterà se siano state applicate o meno. E in Serie B non ci sono strutture ad hoc, non ci sono medici dedicati ma che si dividono nella gran parte dei casi con strutture ospedaliere e sarebbero soggetti primi portatori di contagio".