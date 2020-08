tmw Venezia, si lavora per Brlek del Genoa

Venezia al lavoro già per la prossima stagione. Avviati i contatti per il centrocampista Petar Brlek di proprietà del Genoa e quest’anno in prestito all’Ascoli. Primi approcci interlocutori, ma ancora nessuna trattativa. Intanto in settimana dovrebbe essere formalizzato l’addio con il ds Fabio Lupo per diversità di vedute sui programmi futuri. Lavori in corso a Venezia, Brlek la nuova idea per il centrocampo...