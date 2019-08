© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Venezia alla ricerca di un attaccante. Si continua a lavorare per Eric Lanini, contatti in corso e trattativa che sembra destinata a proseguire. In uscita invece il centrocampista Roberto Strechie, classe 2000, che è vicino alla Dinamo Bucarest. Cessione che dovrebbe avvenire a titolo definitivo con opzione di recompra a favore del club arancioneroverde. Venezia a lavoro, il ds Lupo si muove per Lanini. E Strechie vola in Romania...