TMW - Venezia, Tacopina torna in Italia. Ore decisive per la panchina

Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente Tacopina ha deciso di anticipare il suo rientro a Venezia. Sta annullando i suoi impegni negli States, tra cui la sua partecipazione ad un convegno legale a Miami, per seguire in prima persona la questione del momento delicato: per adesso nessuna nuova sul fronte allenatore, si attende Tacopina. Partita da New York mercoledì e quindi sarà a Venezia giovedì