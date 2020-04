tmw Venezia, Vacca sulla ripresa: "Giocare con il terrore del contagio non è giusto"

Ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Antonio Vacca, centrocampista del Venezia, primo positivo al Covid-19 in Serie B, ha parlato dei timori circa una possibile ripresa delle competizioni agonistiche (Clicca qui per l'intervista completa!): “Abbiamo paura, il virus è trasmissibile. Andare in giro per l'Italia per giocare con il terrore addosso non mi sembra una cosa giusta da fare. Come dice la società, è giusto non rovinare anche la prossima stagione che verrà. Serve concludere qui il campionato, guardiamo alla salute”.