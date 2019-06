Venezia a lavoro sul mercato. In settimana previsto incontro con il Cagliari per la cessione di Vicario. Operazione ben impostata sulla base di circa 2 milioni. Ma il futuro di Vicario potrebbe essere ancora a Venezia, in prestito. Per il ruolo di secondo portiere avanza Alberto Pomini che da domani dopo l’esperienza al Palermo sarà svincolato. Dal Palermo intanto è in arrivo il team manager Vincenzo Todaro. E potrebbe arrivare anche Luca Fiordilino, il centrocampista è un’idea che può diventare concreta nelle prossime settimane. Da definire anche il futuro di Di Mariano: previsto un incontro con l’agente. Venezia a lavoro, il ds Lupo si muove...