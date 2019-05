TMW - Ventura sulla Salernitana: "Mai sentiti. Ma non escludo la Serie B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi il nome di Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale, è emerso in relazione ad una sua possibile nuova avventura in Serie B a Salerno. Dalle colonne di TuttoMercatoWeb.com lo stesso Ventura ha fatto il punto della situazione : "Non ho mai sentito la società campana, questa è una notizia inventata di sana pianta. Se dovesse arrivare un'offerta anche dalla Serie B non so se accetterei o se mi tirerei indietro. Non c’è nulla di concreto quindi il problema non si pone. Ho tantissima voglia di tornare ad allenare e mandare in campo giovani per poi farli diventare dei protagonisti. C'è stata qualche chiacchierata con delle squadre ma ora bisogna aspettare la fine dei campionati, soprattutto quelli stranieri".