© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Operazione di mercato per l’Hellas Verona. Il difensore Enrico Bearzotti, attualmente in prestito al Cosenza, torna in gialloblù. La nuova avventura si chiama Monza, sempre a titolo temporaneo. Sarà ufficiale nelle prossime ore. Bearzotti lascia il Cosenza e torna a Verona, per ripartire da Monza...