TMW - Vibonese, in arrivo il centravanti Lalinde dal Rampla

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

La Vibonese è pronta a rinforzare l'attacco andando a pescare in Uruguay. Il nome è quello di Julian Lalinde, centravanti classe '85 del Rampla Juniors, club che milita nella massima del paese sudamericano, che nel corso della sua lunga carriera ha giocato in Uruguay, Colombia, Cina, Ecuador, Perù e Guatemala. A 32 anni quindi si prospetta per Lalinde la prima volta in Europa partendo dalla Serie C italiana.