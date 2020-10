tmw Vicenza, Di Carlo: "Prestazione che dà fiducia, dovevamo chiuderla"

Il Vicenza cede in pieno recupero alla Spal dopo essere stata per due volte in vantaggio. L’allenatore biancorosso Domenico Di Carlo commenta così la seconda sconfitta in campionato.

Risultato troppo severo?

“É stata una partita molto aperta, siamo venuti a Ferrara per provare a vincere. Quando vai in vantaggio due volte devi saper chiudere la partita. La Spal non ha mollato mai e con la qualità dei giocatori che ha è riuscita a recuperarla. Andiamo a casa con un risultato negativo ma con una prestazione che ci dà fiducia”.

Partita decisa dagli episodi?

"Il calcio è fatto di episodi, oggi noi li abbiamo accentuati. I tre gol della Spal erano evitabili, mi è piaciuto l’atteggiamento ma bisogna lavorare per portarli dalla nostra parte”.

Tra le note positive il ritorno con gol di Meggiorini?

“Meggiorini è un giocatore importante per noi, mi è piaciuto anche Nalini. Dobbiamo continuare così: la squadra ha dato tutto, le prestazioni ci sono, dobbiamo curare meglio i particolari”.

Come valuta il debutto di Longo?

“Si tratta di un giocatore di spessore, che però è ancora indietro di condizione. Peccato perché nel finale ha avuto una buona occasione. Abbiamo fatto 4/5 errori e su questi la Spal ha costruito la vittoria”.