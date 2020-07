tmw Vicenza, in arrivo il rinnovo di Marotta. Pronto un contratto fino al 2022

Con la promozione in B arrivata, per il Vicenza è tempo di pensare a ulteriori rinnovi, oltre a quelli già messi a segno. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sarebbero in fase avanzata i contatti con il bomber Alessandro Marotta per prolungare il contratto in scadenza nel 2021. Il giocatore dovrebbe così legarsi ai colori biancorossi fino al 2022.