tmw Vicenza, in attacco può arrivare Biasci del Carpi. Ma via Spezia

Potrebbe essere Tommaso Biasci il nuovo attaccante del Vicenza. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '94, attualmente al Carpi, è ambito dai veneti, dove arriverebbe però via Spezia: sarebbe infatti la truppa bianconera, neo promossa in A, a rilevarlo prima di girarlo in prestito in B.