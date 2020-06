tmw Vicenza, rinforzi per la B: occhi su Antonucci, Biabiany, Corrado, Giannetti e Moreo

Vicenza al lavoro sul mercato. Emergono già le prime idee per la prossima stagione da affrontare in Serie B. Si lavora per Mirko Antonucci, esterno della Roma in prestito al Vitoria Setubal. Un’idea che potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane, così come il terzino sinistro Niccolò Corrado, di proprietà dell’Inter e quest’anno all’Arezzo. Un altro nome su cui potrebbero accendersi i riflettori del Vicenza è quello di Jonathan Biabiany, che lascerà il Trapani a fine stagione. E in attacco occhi puntati su Giannetti e Moreo. Il Vicenza si prepara per la Serie B. E presto sarà tempo di mercato...