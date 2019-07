TMW - Virtus Entella, affondo per Falasco del Perugia

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Ore calde per il mercato della Virtus Entella. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club ligure, fresco di promozione in Serie B, starebbe tentando l'affondo per Nicola Falasco, terzino sinistro di proprietà del Perugia. Sul giocatore c'è da tempo anche l'interessamento del Pescara.