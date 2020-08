tmw Virtus Entella, alle firme la risoluzione con Boscaglia

Roberto Boscaglia sta per risolvere il contratto con la Virtus Entella. Le parti sono alle firme, poi l’allenatore si legherà ufficialmente al Palermo per i prossimi due anni. Boscaglia pronto per una nuova avventura. Ed è in arrivo la risoluzione con la Virtus Entella....