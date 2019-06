TMW - Virtus Entella, Belli vicino al Pisa. Al suo posto si punta Valietti

Fonte: Michele Criscitiello

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione si avvina alla chiusura l'operazione fra Virtus Entella e Pisa per il passaggio in nerazzurro del difensore Francesco Belli. Al posto del terzino classe 1994 i Diavoli Neri puntano ad avere dal Genoa Federico Valietti, classe 1999 nell'ultimo campionato in prestito al Crotone.