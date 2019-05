Fonte: Michele Criscitiello

La Virtus Entella è pronto a mettere le mani sul cartellino di Manuel Cicconi, esterno mancino classe '97 in forza al Como. Secondo quanto raccolto da TMW, è da registrare il blitz della formazione da poco promossa in Serie B per assicurarsi il talentuoso calciatore nato e cresciuto nella squadra lariana.