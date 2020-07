tmw Virtus Entella-Boscaglia, prove di rinnovo: la situazione

Roberto Boscaglia e la Virtus Entella, prove di futuro ancora insieme. Si va verso il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Trattativa in corso, serpeggia ottimismo. Sembra così tramontare l’ipotesi Palermo. Boscaglia infatti era uno degli allenatori individuati qualche mese fa dai rosanero per la stagione in Serie C. Ma l’Entella prova a blindare il suo allenatore. E si va verso il rinnovo...