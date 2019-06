Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Nuova avventura in Serie B per Nikita Contini. Il portiere, classe '96 e nell'ultima stagione in prestito al Siena dal Napoli, è infatti nel mirino della Virtus Entella, che ci punta per il prossimo campionato in cadetteria.