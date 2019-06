TMW - Virtus Entella, derby Livorno-Pisa per Belli. Amaranto in vantaggio

© foto di Federico Gaetano

Potrebbe cambiare maglia in estate Francesco Belli, terzino destro classe 1994 della Virtus Entella. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore di Firenze è finito nel mirino di Pisa e Livorno, con i labronici che al momento sembrano in vantaggio in quello che si profila il primo derby di mercato fra i due club toscani di Serie B.