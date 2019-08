TMW - Virtus Entella, doppio rinforzo: ecco Buonaiuto e Sala

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano

Colpo in entrata per l’Entella. Secondo quanto raccolto da TMW, il club ligure ha chiuso la trattativa per Cristian Buonaiuto, che arriverà dal Perugia a titolo definitivo. Ma il classe '92 non è l'unico rinforzo che approderà alla corte di Boscaglia: è chiusa anche per il difensore Marco Sala dal Sassuolo.