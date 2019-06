TMW - Virtus Entella, in arrivo il difensore Valietti dal Genoa

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'esperienza non troppo positiva con la maglia del Crotone in Serie B (appena 5 presenze) il difensore Federico Valietti, classe '99, è rientrato al Genoa per fine prestito, ma non resterà a lungo in rossoblù. Il club ligure infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe vicino a trovare l'accordo con la Virtus Entella, neopromossa in Serie B, per il prestito del giovane calciatore che può giocare sia come terzino destro sia come centrale.