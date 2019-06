Importante opportunità in cadetteria per Marco Toscano. Il centrocampista classe 1997, dopo aver contribuito alla risalita del Trapani in serie B (30 presenze e 2 gol realizzati) potrebbe a breve cambiare casacca. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb il giovane mediano è molto vicino alla Virtus Entella. Si parla di un contratto quadriennale.