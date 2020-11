tmw Virtus Entella ko col Venezia, ma Tedino non è in discussione: confermata la fiducia

Benché nel pomeriggio sia arrivata un'altra sconfitta interna per la Virtus Entella, stavolta nel recupero del quinto turno di campionato contro il Venezia, Bruno Tedino non è da considerarsi in discussione. Come raccolto dalla nostra redazione, il club ligure ha confermato la fiducia al suo allenatore nonostante il terzultimo posto in classifica e il risultato odierno.